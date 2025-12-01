Voyage sonore Malguénac

Voyage sonore

103 Botcouric Malguénac Morbihan

Début : 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27 19:30:00

2025-12-27

Qu’est-ce qu’un voyage sonore ?

Un voyage ou bain sonore est comme un concert relaxation où vous êtes allongés, et totalement immergés dans les sons et les vibrations des instruments et de la voix. Le corps et toutes ses cellules sont doucement bercés, enveloppés pendant que l’esprit déconnecte et s’évade. Ce sont souvent des moments de grande relaxation corporelle et mentale qui permettent de se relâcher en profondeur.

Comment se passe un voyage sonore ?

Le voyage musical dure une heure. Vous arriverez 10 minutes avant pour pouvoir vous installer confortablement. Je commencerai par vous emmener dans une brève relaxation guidée avant de vous laisser être portés par les sons et les ambiances musicales.

À la fin, vous aurez le temps de revenir à vous, d’échanger (ou pas !) sur votre expérience et vos ressentis.

Quelques contre indications à avoir en tête… Pacemakers et épilepsie, grossesse avant 3 mois et après 8 mois, états dépressifs graves ou bipolarité.

Pour le matériel à apporter, votre tapis de sol, couvertures, châles et coussins vous serviront pour votre confort. .

