VOYAGE SONORE MUSICOTHERAPIE RECEPTIVE Place Juhel Mayenne

VOYAGE SONORE MUSICOTHERAPIE RECEPTIVE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05 15:30:00

Date(s) :

2026-04-05

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un voyage sonore musicothérapie réceptive !

Dans le cadre des Journées nationales Tourisme et Handicap !

La musicothérapie utilise la musique pour améliorer le bien-être mental et émotionnel.

Elle aide à réduire le stress et la douleur, favorise le sommeil et l’expression des émotions.

Ecouter, ressentir… et se laisser porter par les sons. Ce voyage sonore est une expérience d’écoute musicale favorisant la relaxation et la reconnexion à soi.

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Join us at the Musée du Château de Mayenne for a sound journey receptive music therapy!

L’événement VOYAGE SONORE MUSICOTHERAPIE RECEPTIVE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co