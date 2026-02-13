Voyage sonore parent-enfant, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Voyage sonore parent-enfant Lundi 23 mars, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Inscription obligatoire – Gratuit – De la naissance à 3 ans

Embarquez vos enfants pour un voyage sonore magique ! Offrez-vous une bulle de douceur et de relaxation en passant un moment privilégié avec votre enfant.

Découvrez des mondes musicaux et éveillons leurs sens à travers des sons envoûtants.

Un moment unique et immersif : le Voyage Sonore pour parent et enfant vise à stimuler l’imagination et à développer les capacités sensorielles à travers une expérience auditive enrichissante.

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

