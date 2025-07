Voyage Sonore Centre-ville Perros-Guirec

Voyage Sonore Centre-ville Perros-Guirec jeudi 24 juillet 2025.

Voyage Sonore

Centre-ville 10 Rue de Pors Nevez Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 18:15:00

fin : 2025-07-24 19:45:00

2025-07-24

Profitez cet été d’un voyage sonore avec Clare, praticienne diplômée en sonothérapie vocale, chanteuse et musicienne passionnée.

1 heure 30 de relaxation profonde par les vibrations sonores.

Plus d’infos et lien de réservations via www.yinyangsounds.com (événements).

Prenez contact pour toute question par mail contact@yinyangsounds.com

ou par tel. .

Centre-ville 10 Rue de Pors Nevez Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 62 76 32

