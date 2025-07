Voyage sonore Centre-ville Perros-Guirec

Centre-ville 10 Rue de Pors Nevez Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 18:15:00

fin : 2025-07-24 19:45:00

2025-07-24

Cet été, profitez de voyages sonores avec Clare, praticienne diplômée en sonothérapie vocale, chanteuse et musicienne.

Besoin de déstresser ?

1 heure 30 de relaxation profonde par les vibrations sonores.

(English spoken)

Ce voyage sonore est un moment privilégié pour soi pour trouver une grande détente et lâcher prise sans effort actif. Vous vous laissez porter par le son et les vibrations de la voix de la chanteuse et de ses instruments, installé confortablement au sol, les yeux fermés. Attention au grand voyage !

Inscription indispensable via la billetterie en ligne (places limitées).

Pour toute question et toute information complémentaire 06 52 62 76 32

contact@yinyangsounds.com www.yinyangsounds.com .

Centre-ville 10 Rue de Pors Nevez Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 62 76 32

