Voyage Sonore, relaxation et détente à Gy Maison Sérénité Gy

Maison Sérénité 3 rue de Versailles Gy Haute-Saône

Denis Tisserand vous propose un accompagnement par les sons au sein de Maison Sérénité à Gy. Accompagnée de 30 instruments, vous passerez un moment de bien-être et de relaxation hors du temps.

Réservation au 07 82 60 19 47 Places limitées .

Maison Sérénité 3 rue de Versailles Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 60 19 47

