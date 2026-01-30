Voyage sonore Rouvres-sur-Aube
Voyage sonore Rouvres-sur-Aube samedi 7 février 2026.
Voyage sonore
Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Tout public
Isabelle Christophe (professeur de piano, musicothérapeute) et Didier Alemany (musicien percussionniste) nous emmènent dans une relaxation profonde, bercé.e par les vibrations des instruments de musique (gongs, bols chantants, caisa, tambours, harmonium et autres). Un soin musical et corporel, une invitation à se ressourcer et à se libérer du stress quotidien.
Avec Isabelle Christophe (professeur de piano, musicothérapeute)
et Didier Alemany (musicien percussionniste)
Participation libre
Jauge limitée réservation nécessaire .
Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 25 44 36 c.cornil@lesdecisifs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voyage sonore Rouvres-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres