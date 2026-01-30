Voyage sonore

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

Isabelle Christophe (professeur de piano, musicothérapeute) et Didier Alemany (musicien percussionniste) nous emmènent dans une relaxation profonde, bercé.e par les vibrations des instruments de musique (gongs, bols chantants, caisa, tambours, harmonium et autres). Un soin musical et corporel, une invitation à se ressourcer et à se libérer du stress quotidien.

Avec Isabelle Christophe (professeur de piano, musicothérapeute)

et Didier Alemany (musicien percussionniste)

Participation libre

Jauge limitée réservation nécessaire .

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 25 44 36 c.cornil@lesdecisifs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Voyage sonore Rouvres-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres