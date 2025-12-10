Voyage sonore Sablé-sur-Sarthe

Voyage sonore

44 BIS Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Au fil des sons, des textures vibratoires et des silences porteurs, vous serez invités à plonger au cœur de vous-même, à écouter ce qui murmure.Un temps pour ressentir, accueillir, se rencontrer autrement.

Voyage Sonore — Révélation du Soi.

Nous vous invitons à un voyage d’une heure, un espace suspendu où les vibrations deviennent guide.

Un moment pour laisser le corps se déposer et l’esprit s’ouvrir

Un temps pour connecter avec soi même. Au plaisir de vous accompagner dans cet espace sacré.

Avec Mathilde et Julien

Sur réservation .

44 BIS Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Through sounds, vibratory textures and supportive silences, you’ll be invited to plunge into the heart of yourself, to listen to what’s whispering… A time to feel, welcome and meet in a new way.

