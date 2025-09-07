Voyage Sonore Saint-Astier
Voyage Sonore Saint-Astier dimanche 7 septembre 2025.
Voyage Sonore
Les Chapelles Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Préparons-nous pour aborder l’automne !
Respirer, trier, se recentrer au rythme des bols tibétains et à travers un voyage méditatif intérieur hypnose douce et enveloppante avec Estelle, sons profonds et harmonisants avec Laure.
10h, Les Chapelles
Sur inscription
Tarif 30 €
Sur réservation
Hypnorelax24 / De Laure au Bout des Doigts 06 16 92 04 58 / 06 49 80 50 01 .
Les Chapelles Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 04 58
English :
Let’s get ready for autumn!
Breathe, sort and refocus to the rhythm of Tibetan bowls and through an inner meditative journey: gentle, enveloping hypnosis with Estelle, deep, harmonizing sounds with Laure.
10 a.m., Les Chapelles
With registration
Price: 30 ?
On reservation
German : Voyage Sonore
Bereiten wir uns auf den Herbst vor!
Atmen, sortieren und zentrieren Sie sich im Rhythmus der tibetischen Klangschalen und durch eine innere meditative Reise: sanfte und umhüllende Hypnose mit Estelle, tiefe und harmonisierende Klänge mit Laure.
10 Uhr, Les Chapelles
Auf Anmeldung
Preis: 30 ?
Auf Reservierung
Italiano :
Prepariamoci all’autunno!
Respirare, ordinare e ricentrarsi al ritmo delle ciotole tibetane e attraverso un viaggio meditativo interiore: ipnosi dolce e avvolgente con Estelle, suoni profondi e armonizzanti con Laure.
ore 10, Les Chapelles
Iscrizione obbligatoria
Prezzo: 30 ?
Su prenotazione
Espanol : Voyage Sonore
¡Preparémonos para el otoño!
Respira, ordena y vuelve a centrarte al ritmo de los cuencos tibetanos y a través de un viaje meditativo interior: hipnosis suave y envolvente con Estelle, sonidos profundos y armonizadores con Laure.
10 h, Les Chapelles
Inscripción obligatoria
Precio: 30
Previa reserva
L’événement Voyage Sonore Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord