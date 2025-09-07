Voyage Sonore Saint-Astier

Voyage Sonore Saint-Astier dimanche 7 septembre 2025.

Voyage Sonore

Les Chapelles Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Préparons-nous pour aborder l’automne !

Respirer, trier, se recentrer au rythme des bols tibétains et à travers un voyage méditatif intérieur hypnose douce et enveloppante avec Estelle, sons profonds et harmonisants avec Laure.

10h, Les Chapelles

Sur inscription

Tarif 30 €

Sur réservation

Hypnorelax24 / De Laure au Bout des Doigts 06 16 92 04 58 / 06 49 80 50 01 .

Les Chapelles Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 04 58

English :

Let’s get ready for autumn!

Breathe, sort and refocus to the rhythm of Tibetan bowls and through an inner meditative journey: gentle, enveloping hypnosis with Estelle, deep, harmonizing sounds with Laure.

10 a.m., Les Chapelles

With registration

Price: 30 ?

On reservation

German : Voyage Sonore

Bereiten wir uns auf den Herbst vor!

Atmen, sortieren und zentrieren Sie sich im Rhythmus der tibetischen Klangschalen und durch eine innere meditative Reise: sanfte und umhüllende Hypnose mit Estelle, tiefe und harmonisierende Klänge mit Laure.

10 Uhr, Les Chapelles

Auf Anmeldung

Preis: 30 ?

Auf Reservierung

Italiano :

Prepariamoci all’autunno!

Respirare, ordinare e ricentrarsi al ritmo delle ciotole tibetane e attraverso un viaggio meditativo interiore: ipnosi dolce e avvolgente con Estelle, suoni profondi e armonizzanti con Laure.

ore 10, Les Chapelles

Iscrizione obbligatoria

Prezzo: 30 ?

Su prenotazione

Espanol : Voyage Sonore

¡Preparémonos para el otoño!

Respira, ordena y vuelve a centrarte al ritmo de los cuencos tibetanos y a través de un viaje meditativo interior: hipnosis suave y envolvente con Estelle, sonidos profundos y armonizadores con Laure.

10 h, Les Chapelles

Inscripción obligatoria

Precio: 30

Previa reserva

