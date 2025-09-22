VOYAGE SONORE Saint-Brevin-les-Pins

VOYAGE SONORE Saint-Brevin-les-Pins lundi 22 septembre 2025.

VOYAGE SONORE

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 18:30:00

fin : 2025-09-22 20:30:00

Date(s) :

2025-09-22

Voyage sonore et relaxation aux sons des instruments du monde, laissez-vous porter pour un voyage des sens.



Les voyages sonores sont des occasions de se détendre, de mettre le temps et le cerveau sur off pour profiter d’un moment de lâcher prise et se laisser porter par les sons.

Un voyage avec et au cœur de soi, avec et au cœur du monde. .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VOYAGE SONORE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin