VOYAGE SONORE Saint-Cézert

Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même avec le Voyage Sonore organisé par le Foyer Rural de Saint-Cézert.
Le dimanche 7 décembre de 11h à 12h, laissez-vous emporter par les vibrations apaisantes des bols tibétains lors d’une expérience immersive guidée par Les Ateliers de Nénène.
Cet atelier de relaxation sonore invite à un véritable lâcher-prise les sons harmonieux des bols résonnent en profondeur, favorisant l’apaisement du corps, le recentrage de l’esprit et une détente profonde. Une expérience unique pour se ressourcer, se reconnecter à soi et libérer les tensions accumulées.
Inscription avant le 3 décembre sur HelloAsso Foyer rural Saint-Cézert ou via le QR code présent sur l’affiche.
Ne manquez pas ce moment de bien-être hors du temps, une invitation à découvrir le pouvoir relaxant du son. 10 .
FOYER RURAL Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie foyer.stcezert@gmail.com
English :
Relax and reconnect with yourself with the Voyage Sonore organized by the Foyer Rural de Saint-Cézert.
German :
Gönnen Sie sich mit der vom Foyer Rural de Saint-Cézert organisierten Klangreise eine Auszeit, um sich zu entspannen und wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten.
Italiano :
Concedetevi una parentesi di relax e riconnettetevi con voi stessi con il Voyage Sonore organizzato dal Foyer Rural de Saint-Cézert.
Espanol :
Regálese un paréntesis de relajación y vuelva a conectar consigo mismo con el Voyage Sonore organizado por el Foyer Rural de Saint-Cézert.
