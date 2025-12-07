VOYAGE SONORE

FOYER RURAL Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même avec le Voyage Sonore organisé par le Foyer Rural de Saint-Cézert.

Le dimanche 7 décembre de 11h à 12h, laissez-vous emporter par les vibrations apaisantes des bols tibétains lors d’une expérience immersive guidée par Les Ateliers de Nénène.

Cet atelier de relaxation sonore invite à un véritable lâcher-prise les sons harmonieux des bols résonnent en profondeur, favorisant l’apaisement du corps, le recentrage de l’esprit et une détente profonde. Une expérience unique pour se ressourcer, se reconnecter à soi et libérer les tensions accumulées.

Inscription avant le 3 décembre sur HelloAsso Foyer rural Saint-Cézert ou via le QR code présent sur l’affiche.

Ne manquez pas ce moment de bien-être hors du temps, une invitation à découvrir le pouvoir relaxant du son. 10 .

FOYER RURAL Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie foyer.stcezert@gmail.com

English :

Relax and reconnect with yourself with the Voyage Sonore organized by the Foyer Rural de Saint-Cézert.

German :

Gönnen Sie sich mit der vom Foyer Rural de Saint-Cézert organisierten Klangreise eine Auszeit, um sich zu entspannen und wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten.

Italiano :

Concedetevi una parentesi di relax e riconnettetevi con voi stessi con il Voyage Sonore organizzato dal Foyer Rural de Saint-Cézert.

Espanol :

Regálese un paréntesis de relajación y vuelva a conectar consigo mismo con el Voyage Sonore organizado por el Foyer Rural de Saint-Cézert.

L’événement VOYAGE SONORE Saint-Cézert a été mis à jour le 2025-11-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE