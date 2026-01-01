Voyage Sonore Saint-Cricq-du-Gave

Voyage Sonore

Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-01-18 11:30:00

fin : 2026-01-18 12:30:00

2026-01-18

Chandra Yoga vous fait vivre un moment de douceur aux côtés de la gardienne des vibrations. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! Places limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire.

Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

Chandra Yoga offers you. Experience a gentle moment with the guardian of vibrations. Give yourself a moment to breathe and regain your vitality. Bring your mat, a cushion and a plaid! Places limited to 10 people, booking essential.

