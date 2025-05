VOYAGE SONORE – Saint-Germain-de-Calberte, 16 mai 2025 07:00, Saint-Germain-de-Calberte.

Lozère

VOYAGE SONORE Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Découvrez le voyage sonore avec Géraldine Rincheval, professeur de yoga, de 18h à 19h.

Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 61 53 25 77 foyerrural48370@gmail.com

English :

Discover the sound journey with yoga teacher Géraldine Rincheval, from 6pm to 7pm.

German :

Entdecken Sie die Klangreise mit der Yogalehrerin Géraldine Rincheval von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Scoprite il viaggio sonoro con l’insegnante di yoga Géraldine Rincheval, dalle 18.00 alle 19.00.

Espanol :

Descubra el viaje sonoro con la profesora de yoga Géraldine Rincheval, de 18:00 a 19:00 horas.

