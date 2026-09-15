Voyage sonore Sam fée du bien Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Voyage sonore

Sam fée du bien 12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-29 21:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-29 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-25 2026-10-27

Plongez dans un voyage sonore immersif où les sons des bols tibétains, gongs, carillons… vous guident vers une profonde détente. Une expérience sensorielle unique pour apaiser le corps, calmer l’esprit et harmoniser les énergies. Offrez-vous un moment de bien-être hors du temps, seul(e) ou à partager, dans une bulle de douceur et de lâcher-prise.

Voyage sonore : une immersion vibratoire guidée par les sons de bols, gongs et instruments intuitifs pour une profonde détente du corps et de l’esprit. Un moment de ressourcement et de lâcher-prise.

La sonothérapie est bien plus qu’une simple expérience auditive. Elle offre un voyage profond vers la détente, la guérison et l’harmonie intérieure. En utilisant des vibrations sonores spécifiques, la sonothérapie agit sur le corps, l’esprit et l’âme, offrant une multitude d’avantages pour le bien-être global .

Lors de cette séance, en plus du chant des bols tibétains vous découvrirez d’autres instruments comme les cymbales, le gong … afin de vous immerger dans une expérience sonore inoubliable. .

Sam fée du bien 12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr

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English : Voyage sonore

L’événement Voyage sonore Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-09-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)