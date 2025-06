Voyage sonore séance de relaxation autour des bols chantants Ver 6 juillet 2025 11:00

Voyage sonore séance de relaxation autour des bols chantants La Foulerie Ver Manche

Voyage sonore séance de relaxation autour des bols chantants à la Foulerie à Ver.

Réservation indispensable.

Réservation indispensable. .

La Foulerie

Ver 50450 Manche Normandie couravecvue@gmail.com

English : Voyage sonore séance de relaxation autour des bols chantants

Sound journey: relaxation session with singing bowls at La Foulerie in Ver.

Reservations essential.

German :

Klangreise: Entspannungssitzung rund um Klangschalen in der Foulerie in Ver.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Viaggio sonoro: sessione di rilassamento con le singing bowls presso La Foulerie a Ver.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Viaje sonoro: sesión de relajación con cuencos tibetanos en La Foulerie de Ver.

Imprescindible reservar.

