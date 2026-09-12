VOYAGE SONORE SUR LE 2EME ACCORD TOLTÈQUE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VOYAGE SONORE SUR LE 2EME ACCORD TOLTÈQUE
27 rue de Tolbiac Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09 2026-10-23
Installez-vous sur votre tapis et laissez-vous porter par bols tibétains, gongs et chants pour une profonde relaxation, soin vibratoire et harmonisation énergétique.
Confortablement installé(e) sur votre tapis, laissez-vous emporter par une immersion sonore avec bols tibétains, gongs, handpans, bâton de pluie, tambour de l’océan, tambour chamanique, koshis, tubalophone et chant de l’âme.
Un moment de profonde détente et un soin vibratoire pour
– harmoniser vos énergies,
– soulager tensions émotionnelles et physiques,
– favoriser ancrage et alignement.
Les tapis et coussins sont fournis. Apportez simplement un plaid et de quoi boire. .
27 rue de Tolbiac Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 36 11 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sit on your mat and let yourself be carried away by Tibetan bowls, gongs and chants for deep relaxation, vibratory care and energetic harmonization.
L’événement VOYAGE SONORE SUR LE 2EME ACCORD TOLTÈQUE Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLÉES Béziers 12 septembre 2026
- LECTURE MUSICALE RÉCITAL POÉTIQUE JEAN-MARIE DE CROZALS Béziers 12 septembre 2026
- LA FÊTE DE LA BIÈRE Béziers 12 septembre 2026
- LOTO DES TERRASSES Béziers 13 septembre 2026
- CONCERT KLASSIK LE PIANO DES POÈTES Béziers 13 septembre 2026