Voyage sonore MJC Grand Charran Valence
Voyage sonore MJC Grand Charran Valence dimanche 18 janvier 2026.
Voyage sonore
MJC Grand Charran 61 Avenue du Grand Charran Valence Drôme
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
Date(s) :
2026-01-18
Temps de relaxation et de découverte d’instruments du monde.
MJC Grand Charran 61 Avenue du Grand Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94 dronendrome@gmail.com
English :
Relaxation and discovery of world instruments.
