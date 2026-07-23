Informations pratiques

Arcenant

Voyage sur la route du cassis

Arcenant Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-05

Vous pensiez avoir tout vu, tout goûté, tout appris ? Ça, c’était avant de découvrir la Route du cassis de Côte-d’Or.

L’Office de Tourisme de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous donne rendez-vous au cœur des champs de cassis de Meuilley pour une expérience sensorielle originale.

Au fil de cette rencontre, découvrez la culture du cassis, ses vertus, ses multiples usages culinaires et artisanaux, avant de plonger dans l’univers de la liquoristerie avec la maison Jean-Baptiste Joannet.

Et parce qu’une découverte se savoure aussi, la visite se terminera autour d’un apéritif aux notes de cassis. .

Arcenant 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Voyage sur la route du cassis

L’événement Voyage sur la route du cassis Arcenant a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Gevrey-Nuits| 2*