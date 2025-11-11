VOYAGE SUR PLACE d’Alain Reynaud Rue Honorius Valentin Valaurie

VOYAGE SUR PLACE d’Alain Reynaud Rue Honorius Valentin Valaurie mardi 11 novembre 2025.

Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme

Tarif : – – 8 EUR

moins de 14 ans

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11 18:10:00

2025-11-11

Solo théâtral autobiographique

Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English :

Autobiographical theatrical solo

German :

Autobiografisches Theatersolo

Italiano :

Assolo teatrale autobiografico

Espanol :

Solo teatral autobiográfico

