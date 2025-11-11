VOYAGE SUR PLACE d’Alain Reynaud Rue Honorius Valentin Valaurie
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme
Tarif : – – 8 EUR
moins de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11 18:10:00
Date(s) :
2025-11-11
Solo théâtral autobiographique
.
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English :
Autobiographical theatrical solo
German :
Autobiografisches Theatersolo
Italiano :
Assolo teatrale autobiografico
Espanol :
Solo teatral autobiográfico
