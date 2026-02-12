Voyage tambour chamanique

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Voyage tambour chamanique avec Béatrice Lambert Chaman de 14h à 16h à l’Espace Plurimed 2 résa 06 1 5 68 38 36-30€

.

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 68 38 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voyage tambour chamanique with Béatrice Lambert Chaman from 2pm to 4pm at Espace Plurimed 2 resa 06 1 5 68 38 36-30?

L’événement Voyage tambour chamanique Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme