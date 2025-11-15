Voyage Textile Chinon

Voyage Textile Chinon samedi 15 novembre 2025.

Voyage Textile

Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Thème 2025 Dialogue textile entre Inde et Maroc en lien avec les projets solidaires de l’association nationale La Fibre Textile.

Expositions ventes, ateliers, conférences, animations… Créateurs et producteurs textiles De la fibre au vêtement.

Thème 2025 Dialogue textile entre Inde et Maroc en lien avec les projets solidaires de l’association nationale La Fibre Textile.

Expositions ventes, ateliers, conférences, animations… Créateurs et producteurs textiles De la fibre au vêtement. .

Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 00 voyagestextiles37@gmail.com

English :

Meet the fiber and yarn producers and textile designers From fiber to garment . In the spotlight this year: Latvia. Exhibitions, sales, events, conferences…

German :

Treffen Sie die Hersteller von Fasern und Garnen und die Textildesigner Von der Faser zum Kleidungsstück . Dieses Jahr im Mittelpunkt: Lettland. Ausstellungen, Verkauf, Animationen, Konferenzen…

Italiano :

Incontro con i produttori di fibre e filati e con i designer tessili Dalla fibra all’abito . Quest’anno sotto i riflettori: la Lettonia. Mostre, vendite, eventi, conferenze…

Espanol :

Conozca a los productores de fibras e hilos y a los diseñadores textiles De la fibra a la prenda . En el punto de mira este año: Letonia. Exposiciones, ventas, actos, conferencias…

L’événement Voyage Textile Chinon a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme