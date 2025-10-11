Voyage vers Mars ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Voyage vers Mars ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 11 octobre 2025.

Conférence : de la fiction à la science : les voyages interstellaires

L’espace est un milieu très hostile pour l’être humain. En m’appuyant sur le cas d’un voyage vers la planète Mars, j’aborde les problèmes que posent l’exploration spatiale humaine. Hollywood fourmille de solutions pour raccourcir ou améliorer les voyages interstellaires : téléportation, trou de ver, vitesse lumière, cryogénisation…. Ces films font-ils référence à de vraies avancées technologiques et scientifiques ou à des rêves impossibles ? A l’aide d’extraits de films de science-fiction, découvrez où en sont les avancées technologiques actuelles.

Public : adultes et ados

Dans le cadre de l’automne de la science, Mathilde Gaudel vous propose une conférence en famille.

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 155 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR