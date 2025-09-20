Voyage vibratoire au coeur des esprits de la nature Tour des Anglais Saugues

Voyage vibratoire au coeur des esprits de la nature Tour des Anglais Saugues samedi 20 septembre 2025.

Voyage vibratoire au coeur des esprits de la nature

Tour des Anglais Rue de la tour Saugues Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Voyage vibratoire au cœur des esprits de la nature. Voix, tambours et art visuel vibratoire.

Tour des Anglais Rue de la tour Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

English :

Vibratory journey to the heart of nature’s spirits. Voices, drums and vibratory visual art.

German :

Eine vibrierende Reise zu den Geistern der Natur. Stimmen, Trommeln und vibrierende visuelle Kunst.

Italiano :

Un viaggio vibratorio nel cuore degli spiriti della natura. Voci, tamburi e arte visiva vibratoria.

Espanol :

Un viaje vibratorio al corazón de los espíritus de la naturaleza. Voces, tambores y arte visual vibratorio.

L’événement Voyage vibratoire au coeur des esprits de la nature Saugues a été mis à jour le 2025-09-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier