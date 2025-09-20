Voyage virtuel à Chambord Micro Folie Huriel
Voyage virtuel à Chambord Micro Folie Huriel samedi 20 septembre 2025.
Voyage virtuel à Chambord
Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
La Micro-Folie vous invite à une immersion unique au cœur du célèbre Château de Chambord grâce aux contenus du musée numérique.
Au programme
Une visite virtuelle du château
Une mini-conférence accessible à tous les publics
Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com
English :
The Micro-Folie invites you to a unique immersion in the heart of the famous Château de Chambord, thanks to the contents of the digital museum.
On the program:
A virtual tour of the château
A mini-conference accessible to all audiences
German :
Die Micro-Folie lädt Sie ein, mithilfe der Inhalte des digitalen Museums auf einzigartige Weise in das Herz des berühmten Schlosses Chambord einzutauchen.
Auf dem Programm stehen:
Ein virtueller Rundgang durch das Schloss
Eine Mini-Konferenz für alle Altersgruppen
Italiano :
La Micro-Folie vi invita a immergervi nel cuore del famoso Château de Chambord grazie ai contenuti del museo digitale.
In programma:
Una visita virtuale del castello
Una mini-conferenza accessibile a tutti
Espanol :
La Micro-Folie le invita a sumergirse en el corazón del célebre Château de Chambord gracias a los contenidos del museo digital.
En el programa:
Una visita virtual del castillo
Una miniconferencia accesible a todos los públicos
L’événement Voyage virtuel à Chambord Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ