Voyage virtuel à Nangis Espace Culturel La Bergerie Nangis

Voyage virtuel à Nangis 20 et 21 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez tester le parcours numérique inédit de visite du château de Nangis, au Moyen-Âge, avec des vidéos 3D en réalité virtuelle, des quiz et des informations historiques.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

(c)Brie Nangissienne