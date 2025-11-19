VOYAGE VOYAGE – ALCAZAR Bordeaux

VOYAGE VOYAGE Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Les vacances c’est fait pour souder un couple. Soit ça passe, soit ça casse. En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Mais cette fois-ci, c’est la bonne ! Ils s’offrent enfin un voyage aux Seychelles ! Sauf que… la porte refuse de s’ouvrir ! Pour pouvoir sauver leur couple, ils vont transformer leur salon en destination de rêve. Ils voulaient voyager. Ils vont devoir improviser.Voyage Voyage explore avec tendresse et humour les désirs, les frustrations et les petits travers de la vie à deux. Un huis clos sensible et drôle, où l’imaginaire devient le seul passeport pour l’évasion.Pour agrémenter votre soirée, nous vous proposons de réserver une table dans notre restaurant, ouvert de 18h30 à 20h30, pour savourer un délicieux dîner ou simplement prendre un verre.

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33