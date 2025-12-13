Voyage Voyage

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Stage de danse contemporaine avec les ateliers de Nisrine le voyage induit un déplacement ; nous aussi à travers des qualités différentes de déplacements et des intentions qui nous portent au-delà de notre espace alentour, nous danserons dans l’espace que nous propose cette grande salle. Et pourquoi ne pas s’inspirer des cartes topographiques pour danser ? .

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 02 86

English : Voyage Voyage

L’événement Voyage Voyage Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay