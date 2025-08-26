Voyage Voyages Magnien

Eglise Magnien Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Par Les Traversées Baroques. Imaginons un instant un périple, à pied, à cheval ou en bateau, dans le vaste monde du XVIIe siècle. Ce concert vous embarquera à travers des univers musicaux inédits compositeurs connus et anonymes, langues rares et exotiques, virtuosité ou simplicité qui éveilleront sans aucun doute votre curiosité et susciteront des interrogations : les musiciens des Traversées Baroques se feront un plaisir d’y répondre, pendant et après le concert !

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Eglise Magnien 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 67 51 01

