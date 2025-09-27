Voyager à l’époque romaine Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes
Voyager à l’époque romaine Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 27 septembre 2025.
Voyager à l’époque romaine
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.
Début : Samedi 2025-09-27
Fondée autour d’une source, Nimes s’est retrouvée également carrefour stratégique et économique, à la rencontre de la Via Domitia reliant Rome à l’Espagne et des axes rhodaniens et cévenols.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
Founded around a spring, Nimes was also a strategic and economic crossroads, at the meeting point of the Via Domitia linking Rome to Spain and the Rhone and Cevennes axes.
German :
Nimes wurde um eine Quelle herum gegründet und war ein strategischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt, an dem die Via Domitia, die Rom mit Spanien verband, auf die Rhodania- und Cevennen-Achse traf.
Italiano :
Fondata intorno a una sorgente, Nimes era anche un crocevia strategico ed economico, nel punto d’incontro della Via Domitia che collegava Roma alla Spagna e delle vie del Rodano e delle Cévennes.
Espanol :
Fundada en torno a un manantial, Nimes era también una encrucijada estratégica y económica, en el punto de encuentro de la Vía Domitia que unía Roma con España y las rutas del Ródano y las Cevenas.
