Voyager autrement Salle des fêtes Ban-de-Laveline

Salle des fêtes 7 place Colonel Denis Ban-de-Laveline Vosges

Vendredi 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

2025-11-14

Dans le cadre de Rencontre avec… , soirée avec la projection de 3 films Dans les pas de Stevenson (36 mn) ; Le voyageur immobile (12 mn) et Highlands (6 mn).Tout public

Salle des fêtes 7 place Colonel Denis Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 3 29 57 74 95

English :

As part of Rencontre avec… , an evening with the screening of 3 films: Dans les pas de Stevenson (36 mn); Le voyageur immobile (12 mn) and Highlands (6 mn).

German :

Im Rahmen von Rencontre avec… , Abendveranstaltung mit der Vorführung von 3 Filmen: Dans les pas de Stevenson (36 Min.); Le voyageur immobile (12 Min.) und Highlands (6 Min.).

Italiano :

Nell’ambito di Rencontre avec… , una serata con la proiezione di 3 film: Dans les pas de Stevenson (36 minuti); Le voyageur immobile (12 minuti) e Highlands (6 minuti).

Espanol :

En el marco de Rencontre avec… , velada con la proyección de 3 películas: Dans les pas de Stevenson (36 min); Le voyageur immobile (12 min) y Highlands (6 min).

