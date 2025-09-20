Voyager avec style : une immersion dans l’histoire des malles et des bagages Musée du Bagage Haguenau

Voyager avec style : une immersion dans l’histoire des malles et des bagages Musée du Bagage Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Durée : 1h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez vous plonger dans l’univers du voyage, entre 1850 et 1920, pour découvrir l’ingéniosité des malletiers.

Musée du Bagage 5 rue Saint-Georges, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 63 44 43 http://www.museedubagage.com Le Musée du Bagage de Haguenau s’est installé, en avril 2016, dans les locaux de l’ancienne Banque de France de la ville. La banque elle-même avait pris place, le 23 novembre 1922, avec l’ouverture du bureau de Haguenau, dans une propriété construite en 1840. En 2004, la Banque de France a quitté définitivement les lieux. Hors manifestation spécifique : tarif 4€ ; réduit 2€.

