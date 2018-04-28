Voyager dans un trou noir avec Interstellar, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Voyager dans un trou noir avec Interstellar Mardi 28 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mardi 28 avril – 18h

Par Jean-Pierre Luminet, directeur de recherches émérite au CNRS, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, membre correspondant de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

Une grande partie de l’intrigue du célèbre film de science-fiction Interstellar (2014) met en scène plusieurs aspects de la théorie d’Einstein et de ses prolongements : trous de vers, trous noirs, distorsions de l’espace et du temps, théorie des cordes, unification de la physique.

Dans cette conférence suivant pas à pas le scénario du film, tous ces thèmes astrophysiques sont décryptés un par un avec rigueur et clarté. À la fin ou après avoir refermé le livre de J.-P. Luminet, vous aurez sans doute envie de revisionner le film pour mieux le comprendre et l’apprécier !

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

