Informations pratiques

Voyager de l’autre côté du « rideau de fer » ? Expériences de l’ailleurs,

carnets et photographie. Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre de l’Élysée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence de Marie Blanc, doctorante en histoire de l’art contemporain au LAHRHA.

A partir d’exemples de carnets de voyage produits par des jeunes hommes partis de l’autre côté du « rideau de fer » dans les années 1960, la conférence s’intéresse à ce que les photographies de voyage nous permettent de comprendre de l’expérience du déplacement et du rôle joué par la pratique photographique dans la découverte d’un ailleurs.

Théâtre de l’Élysée 14 rue Basse Combalot, 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478588825 http://www.lelysee.com Ancien cinéma avec balcon, existant au moins depuis 1914, communiquant avec une galerie dans un bâtiment sur cour (utilisé comme foyer du théâtre et comme lieu d’exposition) et devenu un théâtre d’expérimentation. Métro D Guillotière / Tramway T1 Guillotière / Bus C12, C23

A partir d’exemples de carnets de voyage produits par des jeunes hommes partis de l’autre côté du « rideau de fer » dans les années 1960, la conférence s’intéresse à ce que les photographies de voyage…

©Théâtre de l’Élysée