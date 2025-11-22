Voyager en Corée : l’essentiel du coréen à la bibliothèque du Tourisme et des Voyages Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Voyager en Corée : l’essentiel du coréen à la bibliothèque du Tourisme et des Voyages Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 22 novembre 2025.

Envie de voyager en Corée sans stress ? Venez découvrir les bases du coréen dans un atelier convivial et pratique, idéal pour préparer votre séjour !

En partenariat avec le Centre français de l’Institut du Roi Séjong

Présentation du cours :

Ce cours d’une séance vous permettra de découvrir les expressions

essentielles à connaître pour voyager en Corée. Vous apprendrez à vous

débrouiller dans les situations courantes — de l’aéroport aux sites

touristiques, en passant par l’hôtel, le restaurant et les festivals. Des

explications culturelles viendront enrichir votre compréhension et vous

préparer à vivre pleinement votre expérience coréenne.

À qui s’adresse ce cours ?

Aux débutant·e·s souhaitant apprendre les expressions clés pour

voyager en Corée et mieux profiter de leur séjour.

Objectifs :

·

Utiliser les salutations courantes en coréen

·

Se préparer à son arrivée à l’aéroport

·

Se repérer sur les sites touristiques et demander à quelqu’un de

prendre une photo

·

Formuler ses besoins ou préoccupations à l’hôtel

·

Commander et échanger au restaurant

·

Découvrir quelques festivals et événements culturels emblématiques

de Corée

Le Centre français de l’Institut Roi Séjong, est le siège européen de la fondation ‘King Sejong Institute Foundation(KSIF)’ en Corée du Sud, organisation publique affiliée au ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme. Sa mission est de promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture coréennes à travers le monde.

L’institut Roi Séjong met en valeur l’ouverture et la diversité de la culture coréenne, qui mêle tradition et modernité : temples millénaires, architecture, musique traditionnelle, K-pop, films et séries, mode et arts de vivre, la culture coréenne est si riche à découvrir !

Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre français de l’Institut Roi Sejong, venez préparer votre départ en voyage en Corée !

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation auprès de la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages. Atelier limité à 25 personnes.

Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

https://ilccp-coreen-paris.org/ btv@paris.fr