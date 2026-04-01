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Voyages à Dancharia Pons

Voyages à Dancharia Pons samedi 18 avril 2026.

Adresse : rue André Thiriet

Ville : 17800 Pons

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 34 34 34

Voyages à Dancharia

rue André Thiriet Pons Charente-Maritime

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 06:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :
2026-04-18

L’ association les drôles de dames voyagent vous propos une sortie shopping a Dancharia le samedi 18 avril 2026
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rue André Thiriet Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 34 99 40 

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English :

The association les drôles de dames voyagent proposes a shopping trip to Dancharia on Saturday, April 18, 2026

L’événement Voyages à Dancharia Pons a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge