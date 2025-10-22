Voyages autour du monde Lye

Voyages autour du monde Lye mercredi 22 octobre 2025.

Voyages autour du monde

Lye Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

REALITE VIRTUELLE.

Vivez une expérience immersive unique grâce à nos casques à réalité virtuelle voyage en apesanteur, plongée dans les fonds marins, découverte de Pompéi…

À partir de 12 ans

6 places uniquement .

Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

VIRTUAL REALITY.

Enjoy a unique immersive experience with our virtual reality headsets: travel in weightlessness, dive into the ocean depths, discover Pompeii…

German :

VIRTUELLE REALITÄT.

Erleben Sie mit unseren Virtual-Reality-Headsets eine einzigartige immersive Erfahrung: Reise in die Schwerelosigkeit, Tauchgang in den Meeresgrund, Entdeckung von Pompeji…

Italiano :

REALTÀ VIRTUALE.

Godetevi un’esperienza immersiva unica con le nostre cuffie per la realtà virtuale: viaggiate in assenza di gravità, immergetevi nelle profondità oceaniche, scoprite Pompei…

Espanol :

REALIDAD VIRTUAL.

Disfrute de una experiencia inmersiva única con nuestros cascos de realidad virtual: viaje en ingravidez, sumérjase en las profundidades oceánicas, descubra Pompeya…

L’événement Voyages autour du monde Lye a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Pays de Valençay