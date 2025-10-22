Voyages autour du monde Lye
Voyages autour du monde Lye mercredi 22 octobre 2025.
Voyages autour du monde
Lye Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
REALITE VIRTUELLE.
Vivez une expérience immersive unique grâce à nos casques à réalité virtuelle voyage en apesanteur, plongée dans les fonds marins, découverte de Pompéi…
À partir de 12 ans
6 places uniquement .
Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com
English :
VIRTUAL REALITY.
Enjoy a unique immersive experience with our virtual reality headsets: travel in weightlessness, dive into the ocean depths, discover Pompeii…
German :
VIRTUELLE REALITÄT.
Erleben Sie mit unseren Virtual-Reality-Headsets eine einzigartige immersive Erfahrung: Reise in die Schwerelosigkeit, Tauchgang in den Meeresgrund, Entdeckung von Pompeji…
Italiano :
REALTÀ VIRTUALE.
Godetevi un’esperienza immersiva unica con le nostre cuffie per la realtà virtuale: viaggiate in assenza di gravità, immergetevi nelle profondità oceaniche, scoprite Pompei…
Espanol :
REALIDAD VIRTUAL.
Disfrute de una experiencia inmersiva única con nuestros cascos de realidad virtual: viaje en ingravidez, sumérjase en las profundidades oceánicas, descubra Pompeya…
L’événement Voyages autour du monde Lye a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Pays de Valençay