Voyage(s) Compagnie la Belle Chute Cholet

Voyage(s) Compagnie la Belle Chute Cholet mercredi 4 février 2026.

Voyage(s) Compagnie la Belle Chute

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 17:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Cie La Belle Chute

Un spectacle-aventure participatif sur les routes de l’imaginaire, drôle, tendre et un peu fou. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage(s) Compagnie la Belle Chute Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais