Voyage(s) Compagnie la Belle Chute Cholet mercredi 4 février 2026.
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-02-04 17:00:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Cie La Belle Chute
Un spectacle-aventure participatif sur les routes de l’imaginaire, drôle, tendre et un peu fou. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
