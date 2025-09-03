VOYAGES EN TERRITOIRES PERDUS La Station théâtre Louverné

VOYAGES EN TERRITOIRES PERDUS La Station théâtre Louverné 8 et 9 avril 2026 Tarif plein : 11€ – Tarif réduit : 7€ ( si QF < 500€) Voyage en territoires perdus est le portrait en mouvement d’une cité-ghetto et de ses habitants, d’une certaine époque, d’une enfance. Voyage en territoires perdus ---------------------------- ### Texte de Xavier Berlioz Théâtre, monologue à partir de 13 ans Fin des années 70 à Villeurbanne. Nous assistons à la démolition de la cité Olivier de Serres à travers les yeux d’un enfant qui grandit là. Un homme, une voix, porte la mélopée du récit qui tisse les petits et les grands fils de l’histoire, en tricote les échos, à l’instar de l’enfant de huit ans qui se construit au milieu des immeubles qui s’écroulent. Voyage en territoires perdus est le portrait en mouvement d’une cité-ghetto et de ses habitants, d’une certaine époque, d’une enfance. Avec Xavier Berlioz, jeu. Création son musique et lumières de BobX. Mise en scène de Sylvain Maurice Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-04-08T20:00:00.000+02:00 Fin : 2026-04-09T21:15:00.000+02:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/voyages-en-territoires-perdus-mecredi-8-avril-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/voyages-en-territoires-perdus-jeudi-9-avril-2026 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne