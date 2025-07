VOYAGES ET DÉCOUVERTE AUX CONFINS DU MONDE MÉDIÉVAL COUVENT DES JACOBINS Toulouse

VOYAGES ET DÉCOUVERTE AUX CONFINS DU MONDE MÉDIÉVAL COUVENT DES JACOBINS Toulouse dimanche 13 juillet 2025.

VOYAGES ET DÉCOUVERTE AUX CONFINS DU MONDE MÉDIÉVAL

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:30:00

fin : 2025-08-10 16:30:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-15 2025-07-20 2025-07-22 2025-07-27 2025-07-29 2025-08-03 2025-08-05 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-31

Échangez autour de la notion de voyage et de déplacements à travers les âges. Une pratique qui a bien évolué face aux périls d’antan !

Plongez dans un monde où voyager signifiait affronter des dangers omniprésents sur des routes peu sûres, bien loin de notre vision moderne du déplacement. Les explorateurs médiévaux et modernes ont bravé l’inconnu, repoussant les limites du monde connu. Quels défis ont-ils affrontés ? Quelles étaient leurs motivations ? Comment se déplaçaient-ils ? Découvrez les parallèles fascinants entre leurs voyages et les explorations actuelles.

Bon à savoir

– À partir de 8 ans .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Discuss the notion of travel through the ages. A practice that has evolved in the face of the perils of yesteryear!

German :

Tauschen Sie sich über das Reisen und die Fortbewegung im Laufe der Zeit aus. Eine Praxis, die sich angesichts der Gefahren von einst weiterentwickelt hat!

Italiano :

Discutere la nozione di viaggio e di viaggi attraverso le epoche. Una pratica che si è evoluta di fronte ai pericoli di un tempo!

Espanol :

Discutir la noción de viaje y de desplazamiento a través de los tiempos. ¡Una práctica que ha evolucionado frente a los peligros de antaño!

L’événement VOYAGES ET DÉCOUVERTE AUX CONFINS DU MONDE MÉDIÉVAL Toulouse a été mis à jour le 2025-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE