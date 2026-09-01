Informations pratiques

Haguenau

Voyages intérieurs, à la découverte du corps humain

24 Rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 13:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Connaissez-vous vraiment le corps humain ? Partez à son exploration grâce à des maquettes à manipuler, des jeux, un atelier de dessin et des planches anatomiques. Un voyage intérieur pour petits et grands.

Connaissez-vous vraiment le corps humain ? Partez à son exploration grâce à des maquettes à manipuler, des jeux, un atelier de dessin et des planches anatomiques. Un voyage intérieur pour petits et grands.

Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

La médiathèque est fermée tous les dimanches et lundis.

Exposition visible durant les horaires d’ouverture de la médiathèque. 0 .

24 Rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Do you really know the human body? Set out to explore it through hands-on models, games, a drawing workshop, and anatomical charts. An inner journey for young and old alike.

L’événement Voyages intérieurs, à la découverte du corps humain Haguenau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau