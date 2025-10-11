Voyage(s) Le Baron de Münchausen Mehun-sur-Yèvre
Voyage(s) Le Baron de Münchausen Mehun-sur-Yèvre samedi 11 octobre 2025.
Voyage(s) Le Baron de Münchausen
13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 15:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Venez découvrir un moment unique proposé par le pôle d’enseignement artistique en collaboration avec la compagnie Pace.
Un rendez-vous où musique et lecture se rencontrent pour offrir au public une expérience sensible et inspirante. .
13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16
English :
Come and discover a unique moment proposed by the artistic education center in collaboration with the Pace company.
German :
Erleben Sie einen einzigartigen Moment, der vom Zentrum für Kunstunterricht in Zusammenarbeit mit der Kompanie Pace angeboten wird.
Italiano :
Venite a scoprire un’esperienza unica offerta dal centro di formazione artistica in collaborazione con la compagnia Pace.
Espanol :
Venga a descubrir una experiencia única ofrecida por el centro de educación artística en colaboración con la compañía Pace.
L’événement Voyage(s) Le Baron de Münchausen Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES