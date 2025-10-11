Voyage(s) Le Baron de Münchausen Mehun-sur-Yèvre

13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Venez découvrir un moment unique proposé par le pôle d’enseignement artistique en collaboration avec la compagnie Pace.

Un rendez-vous où musique et lecture se rencontrent pour offrir au public une expérience sensible et inspirante. .

13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16

English :

Come and discover a unique moment proposed by the artistic education center in collaboration with the Pace company.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Moment, der vom Zentrum für Kunstunterricht in Zusammenarbeit mit der Kompanie Pace angeboten wird.

Italiano :

Venite a scoprire un’esperienza unica offerta dal centro di formazione artistica in collaborazione con la compagnia Pace.

Espanol :

Venga a descubrir una experiencia única ofrecida por el centro de educación artística en colaboración con la compañía Pace.

