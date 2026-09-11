Informations pratiques

Réguiny

Voyages Le Net : Noël au château de Trévarez

Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Partez en toute tranquillité découvrir le château de Trévarez avec les Voyages Le Net !

11h00 : Départ de Réguiny, 11h30 de Pontivy.

12h30 : Déjeuner au restaurant à Laz.

15h00 +/- 15mn : Visite libre du château et des jardins du Domaine de Trévarez

Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle. Site incontournable du Centre-Finistère, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », l’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un homme, James de Kerjégu né à Trévarez en 1846 et mort peu de temps après la fin de la construction du château en 1908. La construction du château s’accompagne de la création et de l’aménagement d’un vaste parc aujourd’hui labellisé « Jardin Remarquable ». Visitez librement ce joyau du patrimoine breton. Fermeture du château à 18h00.

16h30 : Début des illuminations

Cette année, Noël à Trévarez ouvre les portes d’une école pas comme les autres : une école de l’imaginaire, où les souvenirs d’enfance prennent vie en lumières, en musique et en poésie. Laissez-vous guider, et entrez dans l’histoire… Au programme : Bienvenue à la petite école (dans les écuries du domaine, une mise en scène immersive vous transporte dans l’école de l’imaginaire), l’école buissonnière (Ici, pas de ramassage scolaire mais 11 stations lumineuses jalonnant les allées du parc de Trévarez), une récréation au château (une fantastique aventure d’une classe racontée et mise en lumière sur l’impressionnante façade du château de Trévarez. Un son et lumière spectaculaire). –

Programme 2025 – en attente du thème 2026.

Projection sur le château : 18h, en continu jusqu’à 19h30.

Départ du Domaine de Trévarez vers 18h30 (+/- 30mn). Retour vers 20h00. .

Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 61 01

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English :

L’événement Voyages Le Net : Noël au château de Trévarez Réguiny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté