Voyages Sonores en siestes musicales Le Polyèdre Bazas

Voyages Sonores en siestes musicales Le Polyèdre Bazas vendredi 18 juillet 2025.

Voyages Sonores en siestes musicales

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Compositeur et musicien, Erik Baron est un alchimiste sonore engagé dans des voies esthétiques singulières et non convenues.

Explorateur des drones électro, des nappes de sons, il abandonne, l’espace d’un instant, l’électricité au profit de sonorités naturelles résonnantes :

Bols chantants, Gong, Carillons…

Le public sera invité à s’installer dans une position confortable afin de profiter pleinement du maelstrom sonore de son nouvel opus [bOwls].

Vous pouvez apporter votre tapis de yoga et autre couverture pour être installés le plus confortablement possible.

Dès 3 ans.

Deux sessions à 16h et 17h. .

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Voyages Sonores en siestes musicales

German : Voyages Sonores en siestes musicales

Italiano :

Espanol : Voyages Sonores en siestes musicales

L’événement Voyages Sonores en siestes musicales Bazas a été mis à jour le 2025-07-11 par La Gironde du Sud