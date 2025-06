VOYAGES SONORES & RELAXATION L’OASIS DE POUL’ART Rieumes 8 juillet 2025 19:30

Haute-Garonne

VOYAGES SONORES & RELAXATION L’OASIS DE POUL’ART 140 Avenue de la forêt Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 19:30:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-22

Cette pratique est une expérience de lâcher

prise entre le corps et l’esprit. Plonger dans les

vibrations sonores permettent de calmer et

libérer tout type de tension.

Je l’accompagne par des techniques de relaxations le Mardi de 19H30 à 20H30 au tarif de 12€ à l’Oasis de Poul’Art situé à

Rieumes(31)

Nombres de places limitées

Réserver au 06 78 72 92 84

mail: soinshappiness@gmail.com 12 .

L’OASIS DE POUL’ART 140 Avenue de la forêt

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

English :

This practice is an experience of letting go

between body and mind. Immersing yourself in

sound vibrations can calm and release

and release all kinds of tension.

German :

Diese Praxis ist eine Erfahrung des Loslassens

loslassens zwischen Körper und Geist. Eintauchen in die

klangschwingungen ermöglichen es, sich zu beruhigen und

jede Art von Anspannung lösen.

Italiano :

Questa pratica è un’esperienza di lasciar andare

tra corpo e mente. Immergersi nelle

vibrazioni può calmare e liberare

e sciogliere ogni tipo di tensione.

Espanol :

Esta práctica es una experiencia de soltar

entre el cuerpo y la mente. Sumergirse en

vibraciones puede calmar y liberar

y liberar todo tipo de tensiones.

