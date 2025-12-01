Voyages Sonores Solstice d’Hiver MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
Voyages Sonores Solstice d’Hiver MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence dimanche 14 décembre 2025.
Voyages Sonores Solstice d’Hiver
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Retrouvons nous pour célébrer le solstice d’hiver et manifester nos rêves…
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr
English :
Let’s get together to celebrate the winter solstice and manifest our dreams…
German :
Lassen Sie uns zusammenkommen, um die Wintersonnenwende zu feiern und unsere Träume zu manifestieren…
Italiano :
Riuniamoci per celebrare il solstizio d’inverno ed esprimere i nostri sogni…
Espanol :
Reunámonos para celebrar el solsticio de invierno y expresar nuestros sueños…
L’événement Voyages Sonores Solstice d’Hiver Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme