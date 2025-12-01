Voyages Sonores Solstice d’Hiver MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Voyages Sonores Solstice d’Hiver

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Retrouvons nous pour célébrer le solstice d’hiver et manifester nos rêves…

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr

English :

Let’s get together to celebrate the winter solstice and manifest our dreams…

German :

Lassen Sie uns zusammenkommen, um die Wintersonnenwende zu feiern und unsere Träume zu manifestieren…

Italiano :

Riuniamoci per celebrare il solstizio d’inverno ed esprimere i nostri sogni…

Espanol :

Reunámonos para celebrar el solsticio de invierno y expresar nuestros sueños…

L’événement Voyages Sonores Solstice d’Hiver Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme