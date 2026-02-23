Voyages surréalistes Orangerie du Thabor Rennes 13 – 19 avril Ille-et-Vilaine

Dessins et peintures

Dessins et peintures (mines de plomb, fusain, gouache, acrylique, écolines, encre de chine) sur le thème du surréalisme…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T18:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



