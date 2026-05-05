Voyagez à bord du Train des Mouettes, Train des Mouettes, Saujon

Voyagez à bord du Train des Mouettes 19 et 20 septembre Train des Mouettes Charente-Maritime

5 € pour tous. Gratuit pour les moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant ces deux jours, l’association met en circulation plusieurs types de véhicules. Vous aurez ainsi la possibilité d’être tracté par des locomotives diesel, à vapeur, ou encore de voyager à bord d’une rame voyageurs de 3e classe du début du XXe siècle.

Le dépôt ferroviaire, en gare de Chaillevette, est ouvert pour des visites guidées avec les bénévoles de l’association. Vous pourrez notamment découvrir la restauration d’une locomotive Fives-Lille de 1910, classée au titre des monuments historiques, ainsi que de nombreux autres chantiers en cours.

Train des Mouettes Gare touristique, 3 Chemin Vert, 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 05 37 64 http://www.traindesmouettes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.traindesmouettes.fr »}] Propriété du département de la Charente-Maritime, le train des Mouettes est un train touristique qui circule entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive à vapeur de sa catégorie encore en circulation en France.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Train des Mouettes