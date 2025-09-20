Voyagez à travers les siècles grâce aux archives Archives municipales Colmar

Voyagez à travers les siècles grâce aux archives Samedi 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Archives municipales European Collectivity of Alsace

Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes pour une plongée au cœur du patrimoine architectural local ! Venez découvrir les coulisses des archives, leur rôle dans la préservation de notre mémoire collective et les documents qui racontent la vie de la commune à travers les siècles.

Les archives municipales de Colmar conservent leur premier document datant de 1212, preuve de l'activité administrative de la ville dès le XIIIᵉ siècle. La fonction officielle d'archiviste est créée en 1638, et les archives sont alors conservées au Koïfhus. En 1810, les services municipaux s'installent rue de Turenne, puis en 1866 dans l'actuel hôtel de ville où les archives trouvent place dans l'aile nord.

Face à l’exiguïté des lieux, elles déménagent en 1982 dans l’ancienne soupe populaire, située derrière l’hôtel de ville. Enfin, en 2024, les archives rejoignent la nouvelle Maison des archives, au 33 rue des Jardins, un bâtiment moderne de 754 m² sur deux niveaux, équipé d’un ascenseur, d’un système climatique pour la conservation et de 6 km de rayonnages. Celui-ci comprend également une salle de lecture accueillant chercheurs et particuliers, ainsi qu’une station photo et des postes informatiques pour consulter les fonds.

