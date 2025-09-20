Voyagez au cœur de l’histoire de l’église d’Écueil Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien Écueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T18:+

Située sur un promontoire au milieu des vignes, l’église d’Écueil offre un panorama exceptionnel et une plongée dans l’histoire locale. Restaurée à plusieurs reprises depuis 2010, elle a récemment vu la restauration complète de son transept sud, mettant en valeur son architecture et ses détails historiques. Laissez-vous surprendre par les éléments architecturaux et artistiques du bâtiment. Pour les plus jeunes, un petit jeu est proposé.

Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien Rue de l’Église, 51500 Écueil Écueil 51500 Marne Grand Est 06 79 18 02 61 L’église fut bâtie par étapes sur les coteaux de la Montagne de Reims, au milieu des vignes. Cette implantation rappelle l’existence d’un village disparu, rebâti plus bas : celui d’Écueil.

Dès le XIIᵉ siècle, la nef est élevée, puis le chœur et le bras nord du transept sont construits au XIIIᵉ siècle. Le bras sud du transept ainsi que les collatéraux sont ajoutés aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Le bâtiment est complété par une sacristie et ses baies sont ouvertes au XVIIIᵉ siècle.

C’est en 1669 que l’église est érigée en paroisse, placée sous le vocable de Saint-Crespin et Saint-Crespinien.

L’église a été parfaitement restaurée depuis 2010. Une fresque datant de l’époque de la première construction, récemment découverte, est également à admirer. Parking gratuit à proximité. Accessibilité aux personnes handicapées.

© Le Moutier d’Ecueil