Voyagez au cœur du gothique flamboyant : 120 ans d’un chef-d’œuvre architectural Basilique Notre-Dame de l’Espérance Charleville-Mézières

Voyagez au cœur du gothique flamboyant : 120 ans d’un chef-d’œuvre architectural Basilique Notre-Dame de l’Espérance Charleville-Mézières samedi 20 septembre 2025.

Voyagez au cœur du gothique flamboyant : 120 ans d’un chef-d’œuvre architectural 20 et 21 septembre Basilique Notre-Dame de l’Espérance Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir, lors d’une visite libre, un chef-d’œuvre d’architecture gothique flamboyante qui vous transportera à travers plus d’un siècle d’histoire.

Basilique Notre-Dame de l’Espérance 10 Place de la Basilique, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324575062 https://www.charleville-mezieres.fr/directory/entry/la-basilique-notre-dame-desperance [{« lastProcessedAt »: « 2025-08-27T07:22:57.552Z », « data »: [{« eventDuration »: 480, « bookingContact »: « contact@charleville-sedan-tourisme.fr », « response »: {« passId »: 341282120, « isPending »: false, « addressId »: 257870}, « venueId »: 151931, « description »: « Commencu00e9 en 1499, la construction de la basilique a duru00e9 120 ans, ru00e9utilisant les fondations et certains u00e9lu00e9ments de l’u00e9glise romane primitive. D’un style gothique flamboyant d’une grande unitu00e9, cet u00e9difice u00e9merveille de par ses vou00fbtes en croisu00e9es d’ogive, ses superbes vitraux occupant une surface de 1 000 mu00b2, et son orgue entiu00e8rement mu00e9canique ru00e9alisu00e9 dans le style classique des orgues d’Europe du Nord. », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:22:57.249Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1721835, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:22:57.329Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384957248, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758351600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:22:57.551Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341282120 »}] Commencée en 1499, la construction de la basilique a duré 120 ans, réutilisant les fondations et certains éléments de l’église romane primitive. En 1946, elle est érigée au rang de Basilique par le Pape Pie XII. D’un style gothique flamboyant tardif d’une grande unité, cet édifice émerveille de par ses voûtes à vingt et une clefs en croisées d’ogive, ses superbes vitraux occupant une surface de 1000 m², et son orgue entièrement mécanique réalisé dans le style classique des orgues d’Europe du Nord. La basilique accueille également le trésor sacré des Ardennes. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Charleville-Mézières